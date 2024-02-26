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Gülleri’nin Derince’si ilk yarıda çok kaçırdı

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2.Lig’de hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Belediye Derincespor, Turhan Sofuoğlu’nun yerine takımın başına Taner Gülleri’yi getirmişti. Taner Gülleri ile ilk maçına çıkan Derincespor, Karaman FK deplasmanında özellikle ilk yarıda net fırsatları kullanamadı, ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu.

Kenan Meriç
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Gülleri’nin Derince’si ilk yarıda çok kaçırdı mask
Gülleri’nin Derince’si ilk yarıda çok kaçırdı
Gülleri’nin Derince’si ilk yarıda çok kaçırdı
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TANER GÜLLERİ’NİN İLK ON BİRİ

Geçen hafta sahasında lider Amed Sportif Faaliyetler’e kaybeden Derincespor, düşme hattından çıkamamıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Karaman FK ile oynayacağı maçı kazanıp, bu hedefine ulaşmak istiyordu. Karaman FK karşısında sahaya Eray Birnican, Tarık Mayhoş, Furkan Şeker, Volkan Altınsoy, Canberk Ömer, Murat Arda Ayhan, Ömer Faruk Çalışkan, Alperen Pak, Taha Aydınlı, Berat Ali Genç ve Okan Baydemir on biri ile çıktı. Hasta olan Alpay Çelebi yedekler arasındaydı.

Gülleri’nin Derince’si ilk yarıda çok kaçırdı

İLK YARI ÇOK ETKİLİYDİK

ilk yarı çok iyi mücadele eden temsilcimiz, 0-0 biten bu yarıda etkili ataklar da geliştirdi. Bu yarıda Okan Baydemir üç net fırsatı kullanamadı. Ayrıca Alperen Pak da bir fırsattan yararlanamadı. Temsilcimiz, ikinci yarının hemen başında 49’da Erdem Dikbaş’ın attığı golle 1-0 geriye düştü. Derincespor’da 80.dakikada rakibine sert giren Taha Aydınlı direk kırmızı kart gördü. Temsilcimiz, 90.dakikada yediği golle de sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip, bu hafta sahasında Ispartaspor’u konuk edecek.

# hafta

26 Şub 2024 - 11:15 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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