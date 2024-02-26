Darıca nefes aldı

RAKİP OSMANİYESPOR’DU

Son iki maçında 1 puan alan Darıca GB, Pazar günü evinde çok önemli bir maça çıktı. Sarı-Yeşilli ekip, sahasında konuk ettiği Osmaniyespor karşısında kazanıp, ileriki haftalarda sıkıntı yaşamak istemiyordu. Maça da Eren Bilen, Enes Aydın, Yunus Emre Alagöz, Ali ateş, Ali ekber Öz, Emre Özer, Cenk Alptekin, Recep Yurdakul, Savaş Çakır, Emre Nasuh ve Faik Kartal Duran on biri ile çıktı.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Darıca Stadı’ndaki maçın ilk yarısında temsilcimiz, girdiği fırsatları değerlendiremedi. Sarı-Yeşilli ekip, ikinci yarıda 76.dakikada Ali Ateş’in attığı golle 1-0 öne geçti. 90 dakika bu skoru koruyan Darıca GB, ligin ikinci yarısında 1922 Konyaspor maçından sonra ikinci galibiyetini aldı, puanını 19’a çıkardı. Darıca GB, Pazar günü zorlu Sivas 4 Eylül deplasmanına çıkacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ