Efeler, Play-Off yarışında yara aldı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR İLE KARŞILAŞTI
Bu sezon ligde üst sıraları zorlamak isteyen Büyükşehir Kağıtspor, Pazar günü evinde zirve yarışı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Mavi-Beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında çekişmeli geçen ilk seti 28-26 kaybetti. İkinci sette de 25-17’lik konuk takımın üstünlüğü vardı. Üçüncü seti 25-22 kazanan Kağıtspor, galibiyet için umutlandı. Dördüncü seti 25-23 kaybeden Mavi-Beyazlı ekip, maçtan da 3-1 mağlup ayrıldı. 17.maçında 8.yenilgisini alan temsilcimiz 30 puanla 7’nci sırada bulunuyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.