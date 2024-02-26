Gebze, Fenerbahçe’ye final setinde kaybetti

PLAY-HATTININ GERİSİNE DÜŞTÜ
Erkekler Voleybol 1.Lig’de bu sezon iddialı takımlar arasında bulunan, haftalardır da Play-Off hattında yer alan Gebze Belediyespor, pazar günü aynı puanlı Fenerbahçe Parolapara ile kozlarını paylaştı. Rakibi karşısında ilk seti 25-20 alan temsilcimiz, ikinci ve üçüncü setleri kaybetti, 2-1 geriye düştü. Dördüncü seti 26-24 kazanan Gebze Belediyespor, maçı final setine taşımayı başardı. Final setini 15-12 kaybeden temsilcimiz 3-2’lik skorla ligde 7.yenilgisini aldı, 6.sıraya geriledi. Gebze Belediyespor, bu hafta 2 şubat Cumartesi günü sahasında Saint Joseph ile 14.00’de karşılaşacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.