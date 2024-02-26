Periler, Kartal’a son periyotta kaybetti

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA ÖNE GEÇTİ

Ligde son 3 maçını kazanan İzmit Belediyespor, Pazar günü ligin iddialı takımlarından Beşiktaş ile karşılaştı. İstanbul deplasmanında rakibi karşısında ilk çeyrekte başa baş bir oyun sergileyen temsilcimiz, 20-20’lik bir skor yakaladı. Devreyi 37-35 geride bitiren İzmit Belediyespor, üçüncü periyotta 61-59 öne geçti. Son periyotta temsilcimiz, hücumlarda etkili olamadı, karşılaşmadan 84-79 mağlup ayrıldı.

3 MAÇ SONRA YENİLDİ

Son üç maçında sahasında Bursa Uludağ Basketbol ve Tarsusspor, deplasmanda da Nesibe Aydın SK’yı yenen, Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayan İzmit Belediyespor, Beşiktaş karşısında özellikle üçlük atışlarda isabet sağlayamadı, haftalar sonra mağlup oldu. Bu maçta temsilcimizde Hillsman 24, Ayşe Cora 19, Nicole Nared de 18 sayı kaydetti. Temsilcimiz, 3 Şubat Pazar günü İzmit’te Antalya Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.