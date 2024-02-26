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Periler, Kartal’a son periyotta kaybetti

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Kadınlar Basketbol Süper Lig’de bu sezon Play-Off yarışı yapan Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, 25.hafta maçında Beşiktaş deplasmanındaydı. Mavi-Yeşilli ekip, çok iyi mücadele ettiği maçta son periyotta hücumlardan boş dönünce rakibine 84-79 mağlup oldu.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Periler, Kartal’a son periyotta kaybetti mask
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ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA ÖNE GEÇTİ

Ligde son 3 maçını kazanan İzmit Belediyespor, Pazar günü ligin iddialı takımlarından Beşiktaş ile karşılaştı. İstanbul deplasmanında rakibi karşısında ilk çeyrekte başa baş bir oyun sergileyen temsilcimiz, 20-20’lik bir skor yakaladı. Devreyi 37-35 geride bitiren İzmit Belediyespor, üçüncü periyotta 61-59 öne geçti. Son periyotta temsilcimiz, hücumlarda etkili olamadı, karşılaşmadan 84-79 mağlup ayrıldı.

3 MAÇ SONRA YENİLDİ

Son üç maçında sahasında Bursa Uludağ Basketbol ve Tarsusspor, deplasmanda da Nesibe Aydın SK’yı yenen, Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayan İzmit Belediyespor, Beşiktaş karşısında özellikle üçlük atışlarda isabet sağlayamadı, haftalar sonra mağlup oldu. Bu maçta temsilcimizde Hillsman 24, Ayşe Cora 19, Nicole Nared de 18 sayı kaydetti. Temsilcimiz, 3 Şubat Pazar günü İzmit’te Antalya Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

# Büyükşehir, İzmit, İstanbul

26 Şub 2024 - 11:20 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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