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Kuru pastaları satın alan kişi kamyonetle taşımış

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İzmit’te, Belsa Simit Kafe’nin sahibi Savaş Kara, kuru pastaların kamyonet kasasında taşınarak kafe getirildiği iddiasıyla ilgili haber üzerine, kuru pastaları satın alan kişinin sıcak olan pastaları kutuya konulmasını istemeyerek, tepsilerle aracına götürüp kasaya koyduğunu söyledi.  

Kuru pastaları satın alan kişi kamyonetle taşımış mask
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İzmit Belediyesi’nin çaprazında Belsa Taksinin karşısında bulunan Belsa Simit Kafe’ye kuru pasta çeşitlerinin bir kamyonetin arkasında gelişi güzel getirildiğine dair iddiaların ardından perde arkası köşesinde bu konuyu gündeme getirmiştik. Belsa Simit Kafe İşletme Sahibi Savaş Kara yaşanan olaya ilişkin cevap hakkını kullandı.

BU FOTOĞRAF MÜŞTERİ SİPARİŞ TESLİM ALIRKEN ÇEKİLMİŞTİR

İşletme Sahibi Savaş Kara yaşanan olayın firmaları ile bir ilgisi olmadığını söyleyerek, olayı şöyle açıkladı:

“Bu yaşanan olayın kurumumuzla bir ilgisi yoktur. Bir müşterimiz kız kardeşinin nişanı için bize kuru pasta siparişi verdi. Kendisine ürünü teslim edeceğimiz zaman kuru pastalar sıcak olduğu için kutuya koyulmasını istemedi. Benim aracım var ben bunları tepsiyle götüreyim dedi ve biz kendisine 3-4 tepsi içinde teslim ettik. Arkadaş kamyonetin kasasında götürürken bu fotoğraf çekilmiş. Bizim kafemizde sattığımız tüm ürünler ayrıca kendi imalatımız, dışarıdan ürün almıyoruz, tam tersi günde 100 kilo dışarıya sipariş teslim ediyoruz. Bunun Belsa Simit kurumumuzla ilgisi ve alakası yoktur. Benim 6 şubem var, bu şubelerimi firmamda çalışan 2 gıda mühendisi denetliyor. İl Tarım Müdürlüğü de her hafta kurumumuzda denetleme yapıyor.”

# hafta, HER, VAR, İzmit

26 Şub 2024 - 11:24 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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