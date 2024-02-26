Kocaeli Üniversitesi'nden Düzce'ye 1 milyon liralık yardım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile 2019 yılında 14 bin 300 metrekare alanda Türkiye’nin en modern hayvan barınağı olarak kurulan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, sokak hayvanlarına yönelik başarılı hizmetlerini sürdürüyor.

Düzce genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok önemli proje ve yatırımları hayata geçirerek marka şehir olma yolunda önemli mesafe kat edilmesini sağlayan Düzce Belediyesi, insan odaklı belediyeciliğin yanı sıra can dostlara yönelik yaptığı çalışmalarla da takdirleri üzerine topluyor.

2019 yılında Türkiye’nin en modern hayvan barınağı olarak kurulan ve kuruluşundan bugüne tedavi, kısırlaştırma ve bakımevi olarak Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışmalarını sürdüren merkez, ihtiyaçların temini noktasında önemli bir hibe desteği aldı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ve maddi değeri 1 Milyon TL’yi bulan, içerisinde eldiven, taşıma brandası, bileklik, infizyon seti, kırık sabitleme aparatı, aspiasyon kovası, kan tüpü, siperlik, naylon kutusu, enjektör gibi birçok malzemenin bulunduğu destek paketi Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce teslim alındı. Hibe desteğiyle daha da güçlenen merkez, sokak hayvanlarının ihtiyaç duyacağı gereksinimlerinin bir kısmını karşılamış oldu.

Kaynak: İHA