Cumhur İttifakı Adayı Büyükgöz, Hatipler'i ziyaret etti

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmalarına devam ediyor. Toplum her kesiminden vatandaşlarla sık sık bir araya gelen, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra dernek ziyaretlerine devam eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahallelere de konuk oluyor. Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaklaşan mahalli idareler seçimleri çalışmaları kapsamında ilçenin kırsal mahallelerinden Hatipler’in sakinlerine konuk oldu.

GERÇEK BELEDİYECİLİK

Hatipler Mahallesi sakinleriyle buluşan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlara belediye çalışmaları ve projelere ilişkin bilgi verdi. Mahalle sakinleriyle hasbihal de eden Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgö, vatandaşların hem taleplerini dinledi hem de yeni döneme ilişkin projelere ve hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Ziyaretlere ve Hatipler sakinlerinin sıcak ev sahipliğine ilişkin bilgi veren Başkan Adayı Büyükgöz, “İlk 5 yılda olduğu gibi yeni dönemde de gerçek belediyeciliği merkezden kırsala, Gebze’mizin dört bir yanına ulaştıracağız. Kıymetli hemşerilerime misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLERE DOKUNDU

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat yöneticilerinin de kendisine eşlik ettiği Hatipler Mahallesi’nde, muhtar Halil Gük’ün annesini de ziyaret ederek hayır duasını aldı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu AK Parti’nin kırsal mahallelerdeki teşkilat başkanları ve yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıya katılan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, umreden dönen Hatipler Merkez Camii İmam Hatibi Osman Aslan’a evinde misafir oldu.

Kaynak: BÜLTEN