Erzurum ve Karslılardan Bıyık’a sıcak karşılama

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, hafta sonu dernek ziyaretlerini sürdürdü. Darıca’da nüfus olarak en fazla nüfusa sahip olan Erzurum ve Karslılar Derneklerine giden Başkan Muzaffer Bıyık, büyük bir coşkuyla karşılandı.

KARSLILAR MEŞALELER VE DAVUL ZURNA İLE KARŞILADI

İlk olarak Darıca Karslılar Derneği’ni ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, dernek girişinde meşaleler ve davul zurnayla karşılandı. Darıca Karslılar ve Ardahan Posoflular Derneği’nin birlikte ağırladığı Başkan Muzaffer Bıyık’a Kars yöresine özgü yemekler ikram edilirken ziyaret oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Karsılar ve Ardahanlılara teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’da hep birlikte bir aile ortamında bulunuyoruz. Karslı ve Ardahanlı hemşerilerimiz bizi her zaman evimizde gibi hissettiriyor. Dernek başkanı ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Karslı ve Ardahanlı hemşerilerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iç içe olmaya devam edeceğiz. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan ve ağırlayan Karslı ve Ardahanlı hemşerilerime gönül dolusu teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ERZURUMLULAR BAĞRINA BASTI

Daha sonra Erzurumlular Dernekleri’ne ziyarete giden Başkan Muzaffer Bıyık’a ziyaretlerde AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar da eşlik etti. Erzurumlularda sırasıyla Şenkayalılar, Mülk Köyü ve Narmanlılar Derneklerine konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, burada da meşalelerle karşılandı. Erzurumlularla gönül bağlarının çok güçlü olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Erzurumlu hemşerilerimizle her zaman farklı ve özel bir bağımız oldu. Gönül bağımız her zaman çok güçlü oldu. Bu birlik beraberliğimiz artarak devam edecek. Bizi her zaman bağrına basan Erzurumlu hemşerilerime gönülden şükranlarımı sunuyorum” dedi.