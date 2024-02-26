Çetinkaya, “Karamürsel’de Cumhur İttifakı olarak tarih yazacağız”

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, 31 Mart seçimleri öncesinde saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak da AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker ile birlikte MHP Seçmen İletişim Merkezi’ni ziyaret etti. Görevlilerle sohbet eden Çetinkaya, çalışmalarında başlarılar diledi.
TARİH YAZACAĞIZ
Cumhur İttifakı olarak Karamürsel’de güzel bir uyum içerisinde olduklarını belirten Çetinkaya, “Tek vücut olarak saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki; 31 Mart seçimlerinde de Karamürsel’de Cumhur İttifakı olarak yine tarih yazacağız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.