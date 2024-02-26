Şirin: Eser ve hizmet belediyeciliğini sürdüreceğiz

Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimleri öncesi Cumhur İttifakı kadrolarıyla birlikte Derince’nin her noktasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hafta sonu mahalle başkanları ile bir araya gelerek toplantı yapan Şirin, bu toplantının ardından Harikalar Sahili’ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

HİZMET VE ESERLER

Hafta sonu güzel havanın tadını çıkartan vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Şirin, burada yoğun ilgi ile karşılandı. Yeni dönemde el ele, gönül gönüle Derince’ye çok önemli projeler kazandıracaklarını belirten Şirin, vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek isteyen Başkan Adayı Şirin, her zaman halkla iç içe olacaklarını ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN