Genç avukatlar CMK ücret tarifesine tepki gösterdi

Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi adliye önünde düzenledikleri basın açıklaması ile CMK ücret tarifelerine tepki gösterdi. Basın açıklamasını okuyan Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Resul Uludağ, “Belirlenen tarife uzun yıllardır biz avukatların haklı eleştirilerine hedef olmuş, emeğimizin karşılığını Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun bir şekilde almak bir yana çoğu zaman TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere, ülkenin ekonomik şartlarına ve hatta asgari ücretteki artış oranlarına dahi uyum sağlayamamaktadır.” dedi.

“ÇÖZÜME BİZLERİ DE ORTAK EDİN”

Mevcut sistemi tümüyle reddettiklerini ifade eden Uludağ, “Sistemin tarafı olan Adalet Bakanlığı’nı ve Türkiye Barolar Birliği’ni sistemin büyük çoğunluğunu oluşturan, bu ucube sistemin çilesini çeken, mesleğin dezavantajlı tarafını oluşturan biz genç avukatları dinlemeye, anlamaya ve çözüme bizleri ortak etmeye davet ediyoruz. Adalet mekanizmasının vazgeçilmezi olan biz avukatların yıllardır çözülemeyen bu sorunun çözülmesi ve genç avukatların dezavantajlı durumunun iyileştirilmesi için çeşitli teşvikler sağlanması ile sorunların çözümü noktasında biz genç avukatları dinlemek ve anlamak Bakanlığın boynunun borcudur.“ ifadelerini kullandı.

“EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Uludağ, “CMK görevlendirmelerine ilişkin sorunların çözümü amacıyla somut adımlar atılana dek Kocaeli Barosu genç avukatlarını ve diğer barolardaki tüm genç avukatlar meclis, merkez ve kurullarını angarya niteliğindeki bu görevlendirmeleri kabul etmemeye, CMK görevlendirme sistemlerini kapatmaya, hakkımızı aramaya, emeğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu noktada Kocaeli Barosu yönetim kurulunu yukarıda ifade etmiş olduğumuz talep ve eleştiriler ile ilgili gereğini yapmaya, sürecin takipçisi olmaya, genç avukatlara yönelttiğimiz eylem çağrısını tüm Kocaeli Barosu mensubu meslektaşlarımıza ileterek sürece destek olmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.