Taha Abdullah Fırat şampiyon oldu

Organizasyona 75 kilo a divisyon kategorisinde katılan Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Taha Abdullah Fırat önemli bir başarıya imza attı. Fırat tüm rakiplerini yenerek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Taha Abdullah Fırat’ın başarısı Kocaeli Üniversitesi’nde büyük gurur ve mutluluk yaşattı.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.