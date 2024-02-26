Otobüste kızını taciz eden kişiyi tekme tokat dövdü

Olay, bu sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Doktor Sadık Ahmet Üst Geçidi mevkii Gölcük istikametindeki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (45) kızı H.B. (14) ile 710 hat numaralı belediye otobüsüne bindi. M.B. kızını taciz ettiği iddiasıyla H.G. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma otobüsün dışına taşarken, kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ikiliyi ayırırken, H.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.B. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
"KIZIMA DIŞARIDA GÖRÜŞME TEKLİF ETMİŞ"
Kızının hep aynı otobüs ile okula gittiğini söyleyen M.B., "Kızım kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından tacize uğradı. Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş ve telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızım da bunları bana söyledi, bu sabahta beraber otobüse bindik. Kızım ilerlerken aynı vatandaşın boş bir koltuğu kızıma işaret ederek oturmasını söyledi. Bende otobüste 'Sen kimsin?' dedim, tartışmaya başladık. Aşağıya indik tartışma devam etti, sonra emniyet güçleri geldi adlı ve götürdüler" dedi.
"UYANDIĞINDA AYNI ADAMLA GÖZ GÖZE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Kızının H.G.'den rahatsız olduğunu söyleyen M.B., "Kızım otobüse bindiği zaman bu şahıs sürekli olarak oturduğu yerden kalkıp kızıma yer veriyor. Kızımın da yaşı küçük bazı şeyleri düşünemiyor ve oturuyor. Yol uzun olduğu için bazen uyuyor, uyandığında aynı adamla göz göze geldiğini söyledi. Kendisine gülümsediğini söyledi" diye konuştu.
"KIZIMA TELEFON NUMARASINI VERMEYE ÇALIŞMIŞ"
H.G.'nin kızı H.B. ile sürekli olarak aynı otobüste seyahat ettiğini söyleyen M.B., "Kızımın elindeki telefonun bir köşesinin kırık olduğunu görmüş. 'İstersen gel gidelim telefonunu yaptıralım' şeklinde teklifte bulunmuş. Kızıma telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızım istememiş 'Neden telefon numaranı alayım, seni tanımıyorum ki' demiş. 'Ararsın beni görüşürüz' gibisinden teklifte bulunmuş. Bende sinirlerime hakim olamadım bu şahısla otobüste tartıştık" şeklinde konuştu.
"KIZIMLA BİRLİKTE AYNI OKULA GİDEN BAŞKA BİR ÖĞRENCİYİ DE RAHATSIZ ETMİŞ"
H.G.'nin gerekli cezayı almasını istediğini söyleyen M.B., "Aynı şahıs geçen yıl kızımla birlikte aynı okula giden başka bir öğrenciyi de rahatsız etmiş. Bunu kızım bana söyledi. Fakat rahatsız olan kız öğrenci bunu ailesi ile paylaşmamış. Kızım sürekli olarak başına gelen olayları benimle paylaşır. Polise verdiğim ifademde bunları da belirttim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(17 )
5441 - Aslında oradaki taşlar levhaları şahit tutup vurması lazım kemik sesleri ile birlikte mutluluk nidaları attırmak lazım böylelerine
Izmitli Tarık - haber dogruysa ellerine saglık kardeşim.keşke bu aradada kolunu bacagınıda kırsaydın mükemmel olurdu.
Emre Aydınoğlu - eline sağlık Dostum.
Siz.biz - Böyle şerefsizlik varsa iyi yapmış baba elleri dert görmesin
Körfez - pek iftiraya benzemiyor. bence iyi olmuş. toplumsal açıdan cezaya yer olmadığına beraate dair bir karar çıkması gerekir ama kesin çıkmaz
Yilmaz - Ellerin dert görmesin,eline sağlık.Belki başkalarına ders olur.
Emre - Abi baya bi tartıştık diyor tartışma az olmuş halen ayakta durabiliyor bayıltana kadar tartışsaymışsın
Muşlu Bedo - hakkını vermiş .
Işçi - ellerin dert görmesin kadeşim yolda görsem senin boynuna sarılır tebrik ederim adammm
Toplu Taşıma - Belediyenin toplu taşıma getirmesi gerekiyor. Okul çocukları bütün dünyada okula bir arada gider gelir. Servis diye bir şey çoğunda yoktur. Ancak her otobüste metroda 40 tane 50 tane çocuk gorursun.. Bizde toplu taşıma diye bir şey olmadığı için bölük pörçük minibüse öğrenciler toplu binemiyor .azıcık yolu bile minibüsle gitmek zorunda çocuklar çünkü kaldirim yok bisiklet yolu yok.. yollar güvenli degil sokak köpekleri var.minibuste de işte böyle öğrenci topluluğu olmayınca çocuklar eziyet cekiyor...Kısaca dünyanın hiç bir yerinde olmayan saçma işleri yapıyoruz karşılığında da sefalet ve rezalet pisliği yaşıyoruz. Artık dünyada örneği olmayan bu yeşil minibusleri kaldırın. Okullarin ulaşım planlamasını yapın dağda bayirda kenar köşede okul olmaz. Otobüs durağının metronun tramvayın bitisigindedir okul..
Vatandaş - Ellerin dert görmesin. Bunların kafasını ezeceksin ki bir daha böyle şeylere tasallut etmesinler.
Behçet Boy - Eline sağlık
9.köy - Eline sağlık
samet - Elerin dert görmesin eline sağlık dahada benzetseydin keşke.
Cevdet - e iyi yapmış o zaman..
Emek - Ellerin dert görmesin inşallah
Doğru Ise - Doğru ise eline koluna sağlık inşallah iftira değildir
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.