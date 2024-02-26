Kariyer Fuarı’nda 1071 firma genç iş gücü ile bir araya geliyor

1071 FİRMA KATILDI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Yetenek Her Yerde ile birlikte bu yıl Kocaeli’de yapılan Marmara Kariyer Fuarı başladı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde Türk Halk Müziği konseri ile başlayan fuarda 1071 firma stant açarken 2 gün boyunca 700 etkinlik yapılacak. İki günlük fuarda eğitimli iş gücü, firmalarla bir araya getirilecek. Öğrencilere staj ve yeni iş imkanları sağlanacak.

KATILIM ÇOK YÜKSEK

Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Saim Atay, Vali Seddar Yavuz, Bolu Valisi Erhan Kılıç, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Zonguldak Valisi, Osman Hacı Bektaşoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, CHP Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, KOÜ Rektörü Zafer Cantürk, bölgede bulunan üniversitelerin rektörleri, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve çok sayıda davetli katıldı. 1000’den fazla firmanın stant açtığı fuarın ilk gününe katılım çok yüksek oldu. Kongre merkezinin içi ve dışında kurulan çadırda adım atacak yer kalmadı.

İLKLERE İMZA ATACAĞIZ

Rektör Nuh Zafer Cantürk, gençlerin geleceklerine sağlam adımlarla ilerlemesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti. Gençlerin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirten Cantürk, “Bu tür fuarlar istihdam açısından büyük öneme sahip. Kocaeli Üniversitesinde göreve geldiğimizden beri gençlere yönelik projeler yapıyoruz. Bizim ilk hedefimiz araştırma üniversitesi olmaktır. Bu kent ve bu ülke için dertlenmek gerektiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin kariyerlerinde ilerlemelerinin her noktasında yer almayı istiyoruz. Bu fuarla gençlerimizin global, ulusal ve yerel tüm firmalarla bir araya getiriyoruz. 1071 firma, 700 etkinlikle ile en fazla insanın katıldığı fuar olacaktır. Tam bir yıl boyunca metaverse alanında açık olacak. Böylece bir yıl boyunca firmalarla bir araya gelinebilecek” dedi.

İLGİ MUTLULUK VERİCİ

Fuara olan ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Tahir Büyükakın, “Firmalarla nesillerin buluşmasının bir başka anlamı var. Kariyer meselesi öğrencilik yıllarında ele alındığında öğrencinin kendini yetiştirmesinde önemli bir kriter olmalı. Ülkelerin gelişim dinamiklerine bakıldığında teknolojinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Teknoloji hayatımızı çok etkiliyor. Gelecekte yapay zeka bizi bambaşka yerlere götürecek. Bundan sonra da eski teknolojinin meslekleri ortadan kalkacak. Bu noktaları da tartışmak gerekiyor. Yakında tercümanlık bölümlerine gerek kalmayacak. Çünkü yapay zeka bunu artık yapıyor. Yapay zeka uygulamaları ile birlikte ders anlatma biçimlerimizde çok büyük değişimler olacak. Veri madenciliği yeni işler ortaya çıkaracak. Anketörlere yakında gerek kalmayacak” diye konuştu.

İŞ GÜCÜNE KATKILARI OLACAK

Prof. Dr. Sadettin Hülagü, gençlerin istihdamı için çaba gösteren herkese teşekkür etti. Marmara Kariyer Fuarına Kocaeli Üniversitesi’nin üstlenmesi, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteklemesinin önemine değinen Hülagü, “Ülkenin üretime en yüksek desteği veren Kocaeli’de genç beyinler ile firmaların bir araya gelmesi önemlidir. Sanayi için en önemli değer nitelikli iş gücüdür. Bu fuar gençlerimizin bakış açısını değiştiriyor. Bu fuarı iki günlük düşünmeyin ileriye doğru çok ciddi katkıları olacaktır” dedi.

GENÇLERİN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ

Kocaeli’deki istihdam, sanayi, lojistik alanındaki paylarını anlatan Vali Seddar Yavuz, şöyle konuştu: “Gençlerimizin kendilerine güvenmelerini, Türkiye’nin küresel bir güç olma yolunda desteklemelerini istiyoruz. Kentimizin verilerini paylaştım çünkü kendimize inanmamız gerekiyor. Biz dün güçlüydük, bugün daha güçlüyüz. Bilgi çok hızlı üretiliyor ve çabuk tüketiliyor. Hayat boyu öğrenme kavramının tam içindeyiz. Hepimiz hayat boyu öğrenmek, sürekli inceleme ve araştırma dönemindeyiz. Gençler sevmediğiniz işi asla yapmayın. Mutlaka sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işi yaptığınızda mutlu olacaksınız”

İNSAN KAYNAK DEĞİLDİR

5 yıldır Kariyer Fuarlarını yaptıklarını söyleyen İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, şöyle konuştu:

“Bu kariyer fuarı sadece Türkiye’de değil Avrupa’da yapılan en büyük kariyer fuarıdır. Kariyer kapısına mutlaka başvurun. Buradan staj başvurusu yapılıyor. Hiçbir torpile gerek kalmadan kendi yetenekleri ile firmalara gittiler. Ulusal staj programından mutlaka yararlanın. İnsan kaynak değildir. İnsan asli unsurdur. İnsan kaynakları yönetimi değil yetenek yönetimi diyeceğiz.

EŞİT FIRSAT SAĞLAYACAĞIZ

Şeffaf, liyakate önceleyen bir yöntemimiz var. Kendinizi bir sınava kilitlemeyen. Herkes bir yetenektir ve devlet olarak imkanları fırsat eşitliği çerçevesinde sunacağız. 20-24 yaş grubu bizim hedef kitlemiz. Bu yaş grubunda son 5 yılda 10 puanlık istihdam artışı oldu. Bu 10 puanlık artışın 6,1’i bizim oluşturduğumuz sistemden kaynaklanıyor. Kocaeli bundan sonra bu kariyer fuarını düzenli yapacak. Türkiye dünyanın yetenek üssüdür ve oraya doğru gidiyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde yalnızlık çekmeyeceksiniz”