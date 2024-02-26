Adapazarı’nda birlikte alkol içtiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çınar (38) ile birlikte alkol içtiği arkadaşı B.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında B.Ö., Çınar’ı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çınar, burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan B.Ö., jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.