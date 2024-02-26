Avukatlar, atletleri yalnız bırakmadı

MARATONLARA KATILACAKLAR
Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü her Pazar günü Derince Çınarlıdere Parkuru’nda yaptığı antrenmana Kocaeli Barosu Başkanı ve avukatları da katıldı. Bazı STK temsilcileri, iş adamları ve bazı siyasiler katıldı. Kulüp Başkanı Binali Aslan, 21 Nisan’da Bursa’da 28 Nisan’da İstanbul’da yarı maratona katılacaklarını söyleyerek tüm koşu severlere davette bulundu. Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, “Biz baro olarak 20 yıldır futbol ve basketbol takımımız var. Şimdi de atletizm takımı oluşturuyoruz. Maratonlara katılacağız” dedi. Davetliler kulüp sporcularıyla birlikte 20 km parkuru tamamladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.