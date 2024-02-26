Avukatlar, atletleri yalnız bırakmadı

MARATONLARA KATILACAKLAR



Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü her Pazar günü Derince Çınarlıdere Parkuru’nda yaptığı antrenmana Kocaeli Barosu Başkanı ve avukatları da katıldı. Bazı STK temsilcileri, iş adamları ve bazı siyasiler katıldı. Kulüp Başkanı Binali Aslan, 21 Nisan’da Bursa’da 28 Nisan’da İstanbul’da yarı maratona katılacaklarını söyleyerek tüm koşu severlere davette bulundu. Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, “Biz baro olarak 20 yıldır futbol ve basketbol takımımız var. Şimdi de atletizm takımı oluşturuyoruz. Maratonlara katılacağız” dedi. Davetliler kulüp sporcularıyla birlikte 20 km parkuru tamamladı.