İzmit Sekalılar Derneği’nde Külah 4’üncü kez başkan seçildi

İZMİT SEKALILAR KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

1989 yılında Seka Meslek Okulu Mezunları Derneği adı ile kurulan, 2005 yılında Seka Kağıt Fabrikasının kapanmasıyla birlikte tüzüğü değiştirerek İzmit Sekalılar Derneği adını alan derneğin 15. Olağan Genel Kurulu İzmit Kozluk Mahallesinde bulunan İzmit Sekalılar Dernek Lokali’nde yaklaşık 120 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Kongrede 3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Erdoğan Külah tek aday olarak yarıştı.

SEKA KÜLTÜRÜNÜ BİRLİKTE YAŞATMALIYIZ

Kongrede Erdoğan Külah yeniden başkan seçilirken, “Şahsım ve yönetimimizin rahatsız olduğu bir konu dernek lokalinin kullanımının, bir kahvehane olarak değil de Seka kültürüne yakışır şekilde bir dernek lokali havası içerisinde sessiz sakin ve daha saygın bir ortamda yapılmasıdır. Diğer bir husus ise derneğimizin ve kardeş Seka dernekleri ile birlikte yapmış olduğumuz sosyal faaliyetlere daha fazla katılım sağlayarak kültürünü bulunduğumuz ortamlarda hep birlikte yaşatmalıyız.

SEKA KÜLTÜR EVİ PROJESİNDE SONUCA ULAŞAMADIK

Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki almış olduğumuz ve yapılan uygulamalar, siz üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda derneğimizi ve Seka ismini uzun yıllar ayakta tutmak, Seka tabelamızı indirtmemek için Sekalıya ve Seka kültürüne yakışır şekilde olmaktadır.” dedi.

ERDOĞAN KÜLAH’IN YÖNETİM LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ASİL: Erdoğan Külah, Yaşar Akgün, Fikret Yıldız, İsmail Deveci, Mustafa Hasırcıoğlu.

DENETİM KURULU ASİL: Hüseyin Karakoç, Sanlı Altıntaş, Hasan Çetin.