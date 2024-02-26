Emirşah Torun göreve geri döndü

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Körfez Belediye Başkan aday adayı olmak için 30 Kasım 2023 tarihinde görevinden istifa etti. Torun istifasının ardından 3 Aralık Pazar günü resmen aday adayı oldu. CHP Genel Merkezi tarafından Körfez adayının belirlenmesi için 21 Ocak tarihinde ön seçim yapıldı. Emirşah Torun yapılan ön seçimde ikinci olurken ilk sırada yer alan Tayfun Balıkçı, Körfez Belediye Başkan adayı oldu. Belediye başkan yardımcılığı görevine dönüp dönmeyeceği merak edilen Torun kararını verdi.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GERİ DÖNDÜM
Emirşah Torun göreve döndüğünü sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
“Yerel seçimlerde, CHP Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için ayrılmış olduğum İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevime tekrar geri dönerek görevime başlamış bulunmaktayım. Her şeyin hayırlısı diyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz.”
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.