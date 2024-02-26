Emirşah Torun göreve geri döndü

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Körfez Belediye Başkan aday adayı olmak için 30 Kasım 2023 tarihinde görevinden istifa etti. Torun istifasının ardından 3 Aralık Pazar günü resmen aday adayı oldu. CHP Genel Merkezi tarafından Körfez adayının belirlenmesi için 21 Ocak tarihinde ön seçim yapıldı. Emirşah Torun yapılan ön seçimde ikinci olurken ilk sırada yer alan Tayfun Balıkçı, Körfez Belediye Başkan adayı oldu. Belediye başkan yardımcılığı görevine dönüp dönmeyeceği merak edilen Torun kararını verdi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GERİ DÖNDÜM

Emirşah Torun göreve döndüğünü sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Yerel seçimlerde, CHP Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için ayrılmış olduğum İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevime tekrar geri dönerek görevime başlamış bulunmaktayım. Her şeyin hayırlısı diyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz.”