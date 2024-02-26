Büyükakın: Annelerimize hizmette sınır yok

''Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” ile kent genelinde her yaştan anneye yeni nefes alanları açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Manolya Anne Şehir Merkezi’nin tanıtım programını gerçekleştirdi. Tanıtımı yapılan merkezde sağlık taramalarının yanı sıra spor, eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklerin yer alması planlandı. Gebzeli kadınlara nefes aldıracak Manolya Anne Şehir Merkezi tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BU MERKEZLERİN DEVAMI GELECEK

Gebze’de faaliyet gösteren Manolya Aile Kadın ve Çocuk Merkezinde kadın buluşma etkinliği düzenlendi. Programda Gebzeli kadınlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, önümüzdeki dönemde bu merkezlerin sayısının artacağının müjdesini verdi. Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki dönem kadınlara, çocuklara, gençlere yönelik hizmetlerimizin sayısı da çeşitliliği de artacak. Güzel projeler listesi hazırladık, zaten birçok hizmeti veriyoruz. Kadınları, engellileri, yaşlıları gündemimize aldık. Her birine ayrı ayrı desteklerimiz olacak” dedi. Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz de, yarınların büyük liderlerini annelerin yetiştireceğini vurguladı.

SAĞLIKLI BESLENMEDEN EĞİTİME

Tanıtımı yapılan Gebze Manolya Anne Şehir Merkezinde kadınlara ve ailelere hizmette sınır yok. Sağlıklı sürdürülebilir beslenme alanında kilo alma, kilo verme, hastalıklara göre özel beslenme, egzersiz öncesi ve sonrası beslenme, gebelik öncesi ve sürecinde beslenme, laktasyon döneminde beslenme desteği verilecek. Bununla birlikte hamarat eller atölyesi başlığı altında yetişkin bireylere de el sanatları dersleri verilecek.

ÖĞRENCİLERE ARA TATİL PLANI

Ayrıca özel gereksinimli bireyler ile ayda bir düzenlenen el sanatları dersleri sayesinde bireylerin sosyalleşmesi ve motor becerilerine katkı sağlayan etkinlikler yapılması da planlandı. Ara tatil ve yaz tatillerinde öğrencilere el sanatları dersleri de verilecek. Verilecek ders içeriklerinde resim çizim teknikleri, tuval boyama, hediyelik yapımı, seramik hamuru şekillendirme gibi birçok alan yer alacak. Faaliyetler hakkında 0 262 318 27 25 nolu telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Kaynak: BÜLTEN