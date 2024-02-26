Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Büyükakın: Annelerimize hizmette sınır yok

ABONE OL Google News Sayfamız

Gebze Manolya Anne Şehir Merkezi tanıtım programına katılan Başkan Büyükakın, gelecek nesilleri yetiştiren annelere hizmette sınır tanımadıklarını söyledi

Büyükakın: Annelerimize hizmette sınır yok mask
ABONE OL Google News Sayfamız

''Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” ile kent genelinde her yaştan anneye yeni nefes alanları açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Manolya Anne Şehir Merkezi’nin tanıtım programını gerçekleştirdi. Tanıtımı yapılan merkezde sağlık taramalarının yanı sıra spor, eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklerin yer alması planlandı. Gebzeli kadınlara nefes aldıracak Manolya Anne Şehir Merkezi tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BU MERKEZLERİN DEVAMI GELECEK

Gebze’de faaliyet gösteren Manolya Aile Kadın ve Çocuk Merkezinde kadın buluşma etkinliği düzenlendi. Programda Gebzeli kadınlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, önümüzdeki dönemde bu merkezlerin sayısının artacağının müjdesini verdi. Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki dönem kadınlara, çocuklara, gençlere yönelik hizmetlerimizin sayısı da çeşitliliği de artacak. Güzel projeler listesi hazırladık, zaten birçok hizmeti veriyoruz. Kadınları, engellileri, yaşlıları gündemimize aldık. Her birine ayrı ayrı desteklerimiz olacak” dedi. Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz de, yarınların büyük liderlerini annelerin yetiştireceğini vurguladı.

SAĞLIKLI BESLENMEDEN EĞİTİME

Tanıtımı yapılan Gebze Manolya Anne Şehir Merkezinde kadınlara ve ailelere hizmette sınır yok. Sağlıklı sürdürülebilir beslenme alanında kilo alma, kilo verme, hastalıklara göre özel beslenme, egzersiz öncesi ve sonrası beslenme, gebelik öncesi ve sürecinde beslenme, laktasyon döneminde beslenme desteği verilecek. Bununla birlikte hamarat eller atölyesi başlığı altında yetişkin bireylere de el sanatları dersleri verilecek.

ÖĞRENCİLERE ARA TATİL PLANI

Ayrıca özel gereksinimli bireyler ile ayda bir düzenlenen el sanatları dersleri sayesinde bireylerin sosyalleşmesi ve motor becerilerine katkı sağlayan etkinlikler yapılması da planlandı. Ara tatil ve yaz tatillerinde öğrencilere el sanatları dersleri de verilecek. Verilecek ders içeriklerinde resim çizim teknikleri, tuval boyama, hediyelik yapımı, seramik hamuru şekillendirme gibi birçok alan yer alacak. Faaliyetler hakkında 0 262 318 27 25 nolu telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Kaynak: BÜLTEN

# başkan, sosyal, HER, Kocaeli, yeni, parti, AK Parti, Büyükşehir

26 Şub 2024 - 13:32 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.271.762 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Dadaşlardan Başkan Özlü’ye Büyük Destek mask
Dadaşlardan Başkan Özlü’ye Büyük Destek
Ataevler Mahallesi’nde Kent Çarşı’sı yapılacak mask
Ataevler Mahallesi’nde Kent Çarşı’sı yapılacak
İstanbul Kültürler Korosu, büyüleyici konseriyle SEKA ve İzmit’in zengin mirasını bir kez daha yansıttı mask
İstanbul Kültürler Korosu, büyüleyici konseriyle SEKA ve İzmit’in zengin mirasını bir kez daha yansıttı
Elazığ’da göçen madende tüm işçiler kurtarıldı mask
Elazığ’da göçen madende tüm işçiler kurtarıldı
Muhtar adayı Şahin Asker çalışmalarını anlatacak mask
Muhtar adayı Şahin Asker çalışmalarını anlatacak
Karaahmetli’de Çetinkaya coşkusu mask
Karaahmetli’de Çetinkaya coşkusu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL