Ölmez’e köylerde büyük ilgi

Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, 31 Mart seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kandıra’yı köy köy gezen, evlere konuk olan, vatandaşlarla salon toplantılarında bir araya gelen Ölmez, son olarak Mancarlar Mahallesi’ndeydi.
HİZMET VE ESER SİYASETİ
Vatandaşların ilgiyle karşıladığı Ölmez’e, AK Parti İlçe Başkanı Alper Tokgöz ve İl Yönetim Kurulu üyesi Şeyhmus Sayan ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. Kandıra’nın dört bir yanında Büyükşehir ile birlikte AK Parti Belediyeciliğinin izlerinin görüldüğünü belirten Ölmez, “Bizler de hizmet ve eser belediyeciliğini sürdüreceğiz” dedi.
TARİH YAZACAĞIZ
“Kandıra'mız hazırız, kararlıyız” diyen Ölmez, “31 Mart sonrasında hizmet bayrağını alacağız ve daha yukarıya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Kandıra için hazırız. Cumhur İttifakı olarak Kandıra da tarih yazacak, 31 Mart’ta en yüksek oyu alacağız” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.