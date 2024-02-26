Körfezli çocuklar tiyatro keyfi yaşadı

Körfez’de her yaştan vatandaş için düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sıra miniklerdeydi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, çocuklar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Sahnelenen müzikal tiyatro oyununda çocuklar söylenen şarkılara eşlik ederken bir yanda da çalan şarkılara dans etmeyi ihmal etmedi. Alkışlarla izlenen tiyatro oyununun sonunda minikler Nasrettin Hoca ve Kaptan Mamo ile sahnede dans etti.

NASRETTİN HOCA İYİLİĞİ ANLATTI

Büyük beğeniyle izlenen tiyatro oyununda iyiliğin, güzelliğin önemi anlatıldı. Tiyatronun konusu; bilinmeyen denizlerin en bilinen korsanı Kaptan Mamo, Nasrettin Hocayı adamlarına kaçırtmasıyla başlar. Nasrettin Hoca’ nın iyiliğiyle tüm adamlarına kötü örnek olduğunu düşünen Kaptan Mamo, gittikleri veya gitmedikleri her yerde, duyanların tüyleri diken diken olup, kaçacak delik arayacakları yerde, insanlar Kaptan Mamo’nun tayfasıyla dost olmak istemektedir. Hocayı duyan, bilen bir de örnek alan korsanlar; iyi huylu, samimi, sıcakkanlı, temiz, misafir perver adamlar olmuşlardır. Buna artık dur demek isteyen kaptan Nasrettin Hocayı kaçırmıştır.

Kaynak: BÜLTEN