Şura Akademi’nin 5. sayısı; ‘’Erişilebilir Şehirler’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Araştırmaları ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ŞURA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi, akademik açıdan büyük değer taşıyan dergisinin 5. sayısı çıktı. Kent tarihi ve kültürünün tanıtımı ile kent yaşamına dair pratik ve teorik bilgi birikiminin güncellenmesi, özgün makalelerle desteklenerek yerel yönetim uygulamaların istifadesine sunulmasını hedefleyen “Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi”, 5. sayısında erişilebilir şehirler temasını ele aldı. Dergi; Kocaeli’nin erişilebilir şehir anlayışına uygun şekilde, mevcut özelliklerini daha iyiye taşımasına ve bu anlamda kalitesini yükseltmeye yönelik uygulanabilir, aynı zamanda sürdürülebilir model projelere kaynak olacak, ortak akıl içeriklerini destekleyen bilimsel bir yayın niteliği taşıyor. Dergi ilk sayısında turizm, ikinci sayısında akıllı şehirler, üçüncü sayısında spor, dördüncü sayısında tarım temalarıyla hazırlanmıştı.

TEMASI ERİŞİLEBİLİR ŞEHİRLER

ŞÛRA AKADEMİ Dergisinin ‘’Erişilebilir Şehirler’’ temalı beşinci sayısında; Prof. Dr. Selçuk Koç ve Öğr. Gör. Dr. Kerem Çolak “Engelli Bireylerin İstihdamında Erişilebilir Şehirlerin Kolaylaştırıcı Etkisine Dair Bir Analiz”, Prof. Dr. Elif Karagün “Engelliler ve Spor”, Doç. Dr. Hayrettin Şahin ve Doç. Dr. Kemal Çiftyıldız “Engelsiz Kent Tasarımının Mevzuat Bakımından Değerlendirilmesi”, Doç. Dr. Hatice Kalfaoğlu Hatipoğlu “Sürdürülebilir Bağlamda Herkes İçin Tasarım Konu Başlığıyla Konut Alanlarında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Doç. Dr. Gülşah Sekban ”Bir Vaka Çalışması: Engelsiz Stadyum Erişilebilirliğinin İncelenmesi ( Kocaelispor Stadyumu Örneği)”, Dr. Öğr. Üyesi Mücella Ateş “Akıllı Şehirlerde Erişilebilirlik”, Dr. Öğr. Üyesi Merve Durmuş “Erişilebilirlikte Sivil Toplum Kuruluşları Ve Belediye İşbirliğinin Önemi”, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Bozkurt Özyalçın “Avrupa Erişilebilir Şehir Ödülü Alan Şehirlerin Eylem ve Politikaları Örneğinde Kapsamlı ve Erişilebilir Şehir Modelleri: Kocaeli İçin Öneriler”, Arş. Gör. Muratcan Akbıyık, Prof. Dr. Ahmet Yıkmış, Dr. Öğr. Üyesi. Nesime Kübra Terzioğlu “ Türkiye’de Özel Eğitim: Geçmişten Günümüze Gelişen ve Kocaeli İlindeki Yansımalar” ile derginin bu sayısına katkı verdi.

ŞURA AKADEMİ KENT ARAŞTIRMALARI

Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ŞÛRA, Kocaeli Kongre Merkezi’nde geniş katılımlarla düzenlediği ‘’Turizm, Spor, Çevre, Tarım, Akıllı Şehirler, Kadın ve Aile, Engelsiz Şehir, Gençlik’’ şura ve çalıştaylarında derlediği bilgileri, bilim ve danışma kurulunun genel değerlendirmeleriyle profesyonel editörlük süreçlerine dâhil ederek sonuç raporları ve master planlarına dönüştürüyor. ŞÛRA AKADEMİ Kent Araştırmaları dergisi ise tüm bu etkinliklerde ifade edilen bilgi birikimini, hakemli dergi statüsüyle alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla kalıcı hale getiriyor. Derginin içerikleri yapılan çalıştayların konularına göre belirlenmeye devam edecek.

Kaynak: BÜLTEN