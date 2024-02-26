Söğüt, “Körfez’i birlikte daha ileriye taşıyacağız”

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, seçim çalışmaları kapsamında Hereke’de Sivil Toplum Kuruluşları ve dernekleri de ziyaret etti. Başkan Söğüt ilk olarak Hereke Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Üyeler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Başkan Söğüt, daha sonra da Yukarı Hereke Vanlılar Derneği’nde Vanlılarla bir araya geldi.

DURMAK YOK, YOLA DEVAM

“Körfez, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin simgesi” diyen Başkan Söğüt, “Kültürel zenginliğimizi hizmet ve eserlere yansıtıyoruz. Bu zenginliklerimize sahip çıkarak, sevdamız Körfez’i hep ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dün olduğu gibi yarın da birlik içinde, ilçemize hakkıyla hizmet etmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN