Muhtar adayı Şahin Asker çalışmalarını anlatacak

15 YILDIR KARTEPE’DE OTURUYOR

Kartepe ilçesinde yayın yapan Kartepe’nin Sesi internet gazetesinin sahibi olan gazeteci Şahin Asker, 12 yıl sınıf öğretmenliği son 30 yıldır da gazetecilik yapıyor. 1960 Ağrı Tutak doğumlu olan Asker, 2009’dan beri Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde oturuyor. Evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibi olan Asker, Kartepe’yi en iyi tanıyan, sorunlarını ve ihtiyaçlarını iyi bilen biri olduğunu söyledi.

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ADAY OLDUM

15 yıldır Kartepe Dumlupınar Mahallesinde oturduğunu söyleyen Asker, “Kartepe’nin sorunlarını bilen ve vakıf olan bir kişiyim. Çözüm noktasında da yapılması gerekenleri biliyorum. Sorunların çözümü noktasında muhtar olmaya talip oldum. Aza arkadaşlarımız ile birlikte, en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağımıza, mahallemize güzel hizmetler getireceğimize söz veriyoruz. 6 bin 500 seçmenin tamamına ulaştım. Değişen ve sürekli yenilenen Kartepe’miz de mahallemiz adına yapacağımız çok şey var. Hedeflerimiz var. Komşularımızın ve dostlarımızın güvenine layık olacağız” ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA ANLATACAK

Mahalle muhtarı seçilmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahin Asker, yarın akşam (Salı) İstanbul’da dijital yayın yapan Esinti TV’de Candan Rabia Yazıcı’nın sunduğu Siyaset Gündemi programına çıkacak. Saat 20.00’da başlayacak canlı yayın programında Asker, muhtarlık çalışmalarını ve yerel medya çalışmalarını anlatacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ