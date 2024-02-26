Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürünün babası Ali Uzuner son yolculuğuna uğurlandı

BİLAL ERDOĞAN TAZİYELERİ KABUL ETTİ

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan, Uzka İnşaat firmasının sahibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner'in babası Ali Uzuner (92) geçtiğimiz gün vefat etmişti. Bilal Erdoğan'ın da katıldığı, Yeni Cuma Cami'ndeki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bilal Erdoğan ve Orhan Uzuner cenaze töreninde başsağlığı dileklerini kabul etti. Uzuner'in cenazesi Bağçeşme'de aile kabristanlığında toprağa verildi.

PROTOKOL VE TANINAN İSİMLER KATILDI

Uzuner ailesinin zor gününde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MÜSAİD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, AK Parti İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, Bağımsız İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Can, AK Parti Kocaeli geçmiş dönem İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İzmit geçmiş dönem İlçe Başkanı Ali Güney başta olmak üzere pek çok isim yalnız bırakmadı.