Gebzespor liderdi şimdi takibe geçti

KEŞANSPOR’U RAHAT YENDİ

Ligin ilk yarısını en yakın rakiplerinin 5 puan önünde tamamlayan Gebzespor, İkinci yarıya deplasmanda Çorluspor yenilgisi ile başlamıştı. Bu yenilgiden sonra zirvede artık eski kadar rahat olamayan temsilcimiz, bay olduğu iki hafta önce de liderliği maç eksiğiyle Çorluspor’a kaptırmıştı. Haftaya ikinci sırada başlayan Gebzespor, evinde konuk ettiği Keşanspor maçını kazanıp, rakibi Çorluspor’un da puan kaybını bekleyecekti. Gebzespor, rahat bir oyundan sonra Keşanspor’u 4-0 yendi, lider Çorluspor’da evinde Kapaklıspor’u 1-0 mağlup edince 2 puanlık fark devam etti.

BU HAFTA ZOR DEPLASMANA ÇIKIYOR

Gebzespor, Keşanspor karşısında 27.dakikada Ömer Faruk Can, 43.dakikada Adem Parlak’ın attığı gollerle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İlk yarının sonunda Keşanspor’un kalecisi Emre Yayla kırmızı kart gördü. Mor-Beyazlı ekip, ikinci yarı 10 kişi oynayan rakibi karşısında 47.dakikada Adem Parlak, 53.dakikada da İliyaz Işık ile iki gol daha buldu, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 46 yapan Mor-Beyazlı ekip, bir maç eksiğiyle lider Çorluspor’un 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Temsilcimiz, pazar günü ligde en zor deplasmanlarından birine çıkacak, İstanbul’da Feriköy ile karşılaşacak.