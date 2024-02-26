Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Gebzespor liderdi şimdi takibe geçti

ABONE OL Google News Sayfamız

BAL’da bu sezon en iddialı takımlarımız arasında bulunan Gebzespor, uzun süre lider götürdüğü ligde koltuğu iki hafta önce Çorluspor’a kaptırmıştı. Maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Mor-Beyazlı ekip, pazar günü evinde konuk ettiği Keşanspor’u rahat bir oyundan sonra 4-0 yendi, takibini devam ettirdi.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Gebzespor liderdi şimdi takibe geçti mask
Gebzespor liderdi şimdi takibe geçti
Gebzespor liderdi şimdi takibe geçti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KEŞANSPOR’U RAHAT YENDİ

Ligin ilk yarısını en yakın rakiplerinin 5 puan önünde tamamlayan Gebzespor, İkinci yarıya deplasmanda Çorluspor yenilgisi ile başlamıştı. Bu yenilgiden sonra zirvede artık eski kadar rahat olamayan temsilcimiz, bay olduğu iki hafta önce de liderliği maç eksiğiyle Çorluspor’a kaptırmıştı. Haftaya ikinci sırada başlayan Gebzespor, evinde konuk ettiği Keşanspor maçını kazanıp, rakibi Çorluspor’un da puan kaybını bekleyecekti. Gebzespor, rahat bir oyundan sonra Keşanspor’u 4-0 yendi, lider Çorluspor’da evinde Kapaklıspor’u 1-0 mağlup edince 2 puanlık fark devam etti.

BU HAFTA ZOR DEPLASMANA ÇIKIYOR

Gebzespor, Keşanspor karşısında 27.dakikada Ömer Faruk Can, 43.dakikada Adem Parlak’ın attığı gollerle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İlk yarının sonunda Keşanspor’un kalecisi Emre Yayla kırmızı kart gördü. Mor-Beyazlı ekip, ikinci yarı 10 kişi oynayan rakibi karşısında 47.dakikada Adem Parlak, 53.dakikada da İliyaz Işık ile iki gol daha buldu, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 46 yapan Mor-Beyazlı ekip, bir maç eksiğiyle lider Çorluspor’un 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Temsilcimiz, pazar günü ligde en zor deplasmanlarından birine çıkacak, İstanbul’da Feriköy ile karşılaşacak.

Gebzespor liderdi şimdi takibe geçti
Gebzespor liderdi şimdi takibe geçti

# İstanbul, hafta

26 Şub 2024 - 14:26 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.271.762 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Eski Kocaelisporlu Hakan Öztürk lideri boş geçmedi mask
Eski Kocaelisporlu Hakan Öztürk lideri boş geçmedi
Karamürselbey SK son maça taşıdı mask
Karamürselbey SK son maça taşıdı
Kullar 90+5’de yıkıldı mask
Kullar 90+5’de yıkıldı
Diliskelesi 1 puanı son dakikada kurtardı mask
Diliskelesi 1 puanı son dakikada kurtardı
Yuvacıkspor fark attı mask
Yuvacıkspor fark attı
Gölcükspor düşme hattının üstünde! mask
Gölcükspor düşme hattının üstünde!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL