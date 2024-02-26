Gölcükspor düşme hattının üstünde!

UZUNER İLE LİGİN İKİNCİ YARISINA ÇOK İYİ BAŞLADI

Ligin ilk yarısını 21 puan 8.sırada bitiren Gölcükspor, il sıralamasında Gebzespor, Diliskelesispor ve Kullarspor’un gerisinde tamamlamıştı. Bu sezon BAL 2.Grup’ta ilimizi temsil eden 5 takımdan en iyi iki takım ligde kalacak, diğer üç takım ise küme düşecek. İl sıralamasında ilk iki içinde yer almak isteyen takımlardan Gölcükspor, ligin ikinci yarısına takımın başına Ömer Faruk Uzuner’i getirerek başlamıştı. Uzuner yönetimindeki Gölcükspor, ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Pazar günü de deplasmanda Sarayspor’u ilk yarıda Ender Acar, ikinci yarıda Serbay Yağız’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.