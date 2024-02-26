26 Şub 2024 - 14:28 - Spor

Yuvacıkspor fark attı

BAL 2.Grup’ta il sıralamasında en kötü konumda bulunan Yuvacıkspor’un ligde tutunması artık çok zor. Mütevazı kadrosuyla genç oyuncularla ligde mücadele eden Siyah-Beyazlı ekip, kendisi gibi çok genç oyuncularla ligde yar alan Lüleburgazspor’u 6-0 mağlup etti.