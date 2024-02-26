Yuvacıkspor fark attı

İLK YARI 2-0 ÖNDE
Ligin ikinci yarısında kadrosunu gençleştiren, takımın başına da Osman Kaba’yı getiren Yuvacıkspor, ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 4 maçından mağlup olmuştu. Pazar günü Lüleburgaz karşında ilk yarıyı 6.dakikaoa Emirhan Can, 26.dakikada Ahmet Tokmak’ın golleriyle 2-0 önde geçti. Maçın ikinci yarısında Berat Aydın (2), Alper Bayraktar ve Abdulvahit Mete’nin golleriyle 6-0 galip geldi, ligin ikinci yarısında ilk galibiyetini aldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.