Kullar 90+5’de yıkıldı

İFASPOR KARŞISINDA 83’DE ÖNE GEÇTİ, 90+5’DE YEDİ

Ligde oynadığı son iki maçından galibiyetle ayrılan Kullarspor, il sıralamasında Diliskelesi ile Gölcükspor’a puan olarak yaklaşmıştı. Pazar günü de deplasmanda İFA Spor karşısında sınav veren Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarısı 0-0 biten maçta etkili oyunu ile dikkat çekti. İkinci yarıda da galibiyete yakın bir futbol oynayan temsilcimiz, 83.dakikada Bünyamin Küçükosman’ın golüyle 1-0 öne geçti. Uzatmalara 1-0 önde giren Kullarspor, 90+5’de kalesinde gördüğü golle 3 puandan oldu. 1-1 berabere biten maçta temsilcimiz çok önemli 2 puan kaybetti.