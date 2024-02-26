Kullar 90+5’de yıkıldı

İFASPOR KARŞISINDA 83’DE ÖNE GEÇTİ, 90+5’DE YEDİ
Ligde oynadığı son iki maçından galibiyetle ayrılan Kullarspor, il sıralamasında Diliskelesi ile Gölcükspor’a puan olarak yaklaşmıştı. Pazar günü de deplasmanda İFA Spor karşısında sınav veren Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarısı 0-0 biten maçta etkili oyunu ile dikkat çekti. İkinci yarıda da galibiyete yakın bir futbol oynayan temsilcimiz, 83.dakikada Bünyamin Küçükosman’ın golüyle 1-0 öne geçti. Uzatmalara 1-0 önde giren Kullarspor, 90+5’de kalesinde gördüğü golle 3 puandan oldu. 1-1 berabere biten maçta temsilcimiz çok önemli 2 puan kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.