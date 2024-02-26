Diliskelesi 1 puanı son dakikada kurtardı

Mavi-Beyazlı ekip, Pazar günü de sahasında konuk ettiği Feriköyspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 90+5’de Emre Aktaş’ın attığı golle 1 puan almayı başardı. Ligin ikinci yarısına başlarken il sıralamasında en iyi ikinci takım konumunda bulunan Diliskelesispor, Feriköy beraberliği ile üçüncü sıraya geriledi.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
19
15
2
2
52
11
47
18
15
1
2
44
6
46
19
12
3
4
41
18
39
19
11
2
6
33
13
35
19
9
7
3
32
19
34
18
9
4
5
25
19
31
18
9
3
6
28
15
30
18
8
4
6
32
15
28
19
7
5
7
27
23
26
19
8
1
10
34
37
25
19
6
1
12
23
33
19
19
5
3
11
19
29
18
18
3
2
13
9
33
11
19
1
3
15
7
73
6
19
1
1
17
8
70
4
TOPLU SONUÇLAR
Diliskelesi: 1 Feriköyspor: 1
Babaeskispor:0 Taçspor: 5
Sarayspor: 0 Gölcükspor: 2
Yuvacıkspor: 6 Lüleburgazspor:0
Çorluspor: 1 Kapaklıspor: 0
Gebzespor: 4 Keşanspor: 0
İFA Spor: 1 Kullarspor: 1
HAFTANIN MAÇLARI 3 ŞUBAT PAZAR
14.00 Feriköyspor-Gebzespor
14.00 Kullarspor-Babaeskispor
14.00 Uzunköprüspor-Sarayspor
14.00 Kapaklıspor-Yuvacıkspor
14.00 Taçspor-Çorluspor
14.00 Lüleburgazspor-Diliskelesispor
14.00 Gölcükspor-İFA Spor
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.