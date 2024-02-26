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Diliskelesi 1 puanı son dakikada kurtardı

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Bölgesel Amatör Lig’de ilk yılını yaşayan, sezona da çok iyi başlayan Diliskelesispor, ikinci yarıda puan kayıpları yaşıyor.

Diliskelesi 1 puanı son dakikada kurtardı mask
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Mavi-Beyazlı ekip, Pazar günü de sahasında konuk ettiği Feriköyspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 90+5’de Emre Aktaş’ın attığı golle 1 puan almayı başardı. Ligin ikinci yarısına başlarken il sıralamasında en iyi ikinci takım konumunda bulunan Diliskelesispor, Feriköy beraberliği ile üçüncü sıraya geriledi.

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

19

15

2

2

52

11

47

2.GEBZESPOR

18

15

1

2

44

6

46

3.FERİKÖY

19

12

3

4

41

18

39

4.TAÇSPOR

19

11

2

6

33

13

35

5.İFA

19

9

7

3

32

19

34

6.GÖLCÜKSPOR

18

9

4

5

25

19

31

7.DİLİSKELESİSPOR

18

9

3

6

28

15

30

8.KULLAR 1975 SPOR

18

8

4

6

32

15

28

9.KEŞAN SPOR

19

7

5

7

27

23

26

10.KAPAKLISPOR

19

8

1

10

34

37

25

11.YUVACIKSPOR

19

6

1

12

23

33

19

12.SARAY SPOR 1953

19

5

3

11

19

29

18

13.UZUNKÖPRÜSPOR

18

3

2

13

9

33

11

14.LÜLEBURGAZSPOR

19

1

3

15

7

73

6

15.BABAESKİSPOR

19

1

1

17

8

70

4

 

TOPLU SONUÇLAR

Diliskelesi: 1 Feriköyspor: 1

Babaeskispor:0 Taçspor: 5

Sarayspor: 0 Gölcükspor: 2

Yuvacıkspor: 6 Lüleburgazspor:0

Çorluspor: 1 Kapaklıspor: 0

Gebzespor: 4 Keşanspor: 0

İFA Spor: 1 Kullarspor: 1

HAFTANIN MAÇLARI 3 ŞUBAT PAZAR

14.00 Feriköyspor-Gebzespor

14.00 Kullarspor-Babaeskispor

14.00 Uzunköprüspor-Sarayspor

14.00 Kapaklıspor-Yuvacıkspor

14.00 Taçspor-Çorluspor

14.00 Lüleburgazspor-Diliskelesispor

14.00 Gölcükspor-İFA Spor

Kaynak: SPOR SERVİSİ

26 Şub 2024 - 14:29 - Spor --- Okunma

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