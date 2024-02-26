Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

İstanbul Kültürler Korosu, büyüleyici konseriyle SEKA ve İzmit’in zengin mirasını bir kez daha yansıttı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Sekalılar Derneği, SEKA’nın ve İzmit’in zengin mirasını yaşatmak ve kendileri için Sekalılar Lokalini hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etmek amacıyla İstanbul Kültürler Korosu’nu İzmitlilerle buluşturdu

İstanbul Kültürler Korosu, büyüleyici konseriyle SEKA ve İzmit’in zengin mirasını bir kez daha yansıttı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, SEKA kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Sekalılar Lokalini hayata geçirmişti. Kocaeli Sekalılar Derneği de Başkan Hürriyet’e teşekkür etmek ve SEKA mirasını yeniden yaşatmak adına anlamlı bir geceye imza attı. İstanbul Kültürler Korosu, müzik şöleni ile İzmitlilere unutulmaz bir gece yaşattı. 


YOĞUN KATILIM


Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Makine Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkanı Münir Savaşlıoğlu, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Meçkeli, Kocaeli Sekalılar Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Suavi Oktay, İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külahlı, Seka Çocuk Dostları Derneği Başkanı Nuray Saral, Numan Gülşah ve SEKA emeklileri ile aileleri katıldı. 


FARKLI ETNİK KÖKENLERİN İZLERİ


Serdar Taştanoğlu tarafından 2016 yılında kurulan ve farklı etnik kökenlerin izlerini taşıyan İstanbul Kültürler Korosu, İzmitlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Memleketim, Yiğidim Aslanım, İzmir Marşı, Eski Dostlar, İçin İçin Yanıyor, Hayat Bayram Olsa ve çok daha fazla kıymetli eseri farklı dillerde seslendiren koro büyük alkış aldı. 


HÜRRİYET, “SEKA BİR YAŞAM BİÇİMİ”


Seka’ya vefasını her daim gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit’in kalbi SEKA’nın hafızasını onurlandırmak, geçmişimizi anmak ve geleceğimize ışık tutmak için toplandık. SEKA, sadece bir fabrika değil, aynı zamanda İzmit’in ruhunu yansıtan, bu şehrin dokusuna işlemiş bir yaşam biçimi oldu. İzmit’te yaşayan herkesin hayatına, doğrudan ya da dolaylı olarak dokunmuş bir mirasın temsilcisi.


“ONUR DUYDUM”


Bu akşam, İstanbul Kültürler Korosu’nun sesleriyle, SEKA’nın ve İzmit’in zengin kültürel mirasını bir kez daha yaşayacağız. Davetiniz ve bu akşamın organizasyonu için değerli başkanlarımıza ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan onur duydum. SEKA’nın unutulmaması, hafızalarda hep taze kalması bizim için önemli. Bu akşam seslendirilecek eserler tıpkı SEKA gibi, çeşitliliğin ve birliğin güzelliğini temsil ediyor.


“SEKA’NIN HATIRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”


SEKA’nın kapatılması, bizler için sadece bir dönemin sonu değil, aynı zamanda bu şehrin hafızasında silinmez izler bıraktı. Ancak unutmayalım ki, geçmişte yaşananlar, bugünümüzü ve yarınımızı şekillendiriyor. SEKA’nın mirası da, bu şehrin her köşesinde, her birimizin hayatında yaşamaya devam ediyor.  Ve bugün, bu mirasa sahip çıkarak, SEKA’nın hatırasını yaşatmaya devam etmeliyiz. 


“MİRASI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ”


İzmit Belediyesi olarak, değerli derneklerimizle birlikte SEKA’nın sadece geçmişteki başarılarını değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyelini de göz önünde bulundurarak, SEKA Lokali gibi projelerle bu mirası korumaya ve geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu emek sadece bizim değil tüm derneklerimizin. Büyük çaba sarf eden değerli başkanlarım, yöneticiler ve üyeler bu emeğin bir parçası. 


“SEKA VE İZMİT RUHU”


Değerli İzmitliler, SEKA’nın hikâyesi, bizlere birlik, dayanışma ve yenilikçi ruhun önemini hatırlatıyor. Bu akşamki konser, geçmişimizi onurlandırmanın yanı sıra, kültürel zenginliğimizi ve toplumsal birlikteliğimizi de kutluyor. Bu akşam bizlerle birlikte olan İstanbul Kültürler Korosuna çok teşekkür ediyorum. Onların büyüleyici performansının, SEKA’nın ve İzmit’in ruhunu yansıtacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. 


MEÇKELİ, “BAŞKANIMIZ İÇİN DÜZENLEDİK”


Kocaeli Sekalılar Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Meçkeli, “Bu geceyi bizlere değer veren ve bizim bir araya gelmemize sebep olan Fatma Kaplan Hürriyet adına düzenledik. Bu gece söze gerek yok. Muazzam bir konser dinleyeceğiz” dedi. 


OKTAY, “SEKA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ”


Kocaeli Sekalılar Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Suavi Oktay, “Kocaeli Sekalılar Derneği bu sene genel kurulda bir karar aldı. Bundan böyle SEKA kültürünü yaşatmak adına bir kültür komisyonu oluşturduk. Sağ olsunlar bu görevi bize verdiler. Fatma Başkanımız bize çok güzel bir jest yapıp lokalimizi açtı. Biz de başkanımız adına böyle bir gece düzenlemek ve kendisine teşekkür etmek istedik. Bu geceyi başkanımız için tertipledik” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Bülten

# başkan, İzmit, İstanbul, HER, Kocaeli, çalışma

26 Şub 2024 - 14:32 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.271.762 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Dadaşlardan Başkan Özlü’ye Büyük Destek mask
Dadaşlardan Başkan Özlü’ye Büyük Destek
Ataevler Mahallesi’nde Kent Çarşı’sı yapılacak mask
Ataevler Mahallesi’nde Kent Çarşı’sı yapılacak
İstanbul Kültürler Korosu, büyüleyici konseriyle SEKA ve İzmit’in zengin mirasını bir kez daha yansıttı mask
İstanbul Kültürler Korosu, büyüleyici konseriyle SEKA ve İzmit’in zengin mirasını bir kez daha yansıttı
Elazığ’da göçen madende tüm işçiler kurtarıldı mask
Elazığ’da göçen madende tüm işçiler kurtarıldı
Muhtar adayı Şahin Asker çalışmalarını anlatacak mask
Muhtar adayı Şahin Asker çalışmalarını anlatacak
Karaahmetli’de Çetinkaya coşkusu mask
Karaahmetli’de Çetinkaya coşkusu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL