İstanbul Kültürler Korosu, büyüleyici konseriyle SEKA ve İzmit’in zengin mirasını bir kez daha yansıttı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, SEKA kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Sekalılar Lokalini hayata geçirmişti. Kocaeli Sekalılar Derneği de Başkan Hürriyet’e teşekkür etmek ve SEKA mirasını yeniden yaşatmak adına anlamlı bir geceye imza attı. İstanbul Kültürler Korosu, müzik şöleni ile İzmitlilere unutulmaz bir gece yaşattı.



YOĞUN KATILIM



Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Makine Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkanı Münir Savaşlıoğlu, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Meçkeli, Kocaeli Sekalılar Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Suavi Oktay, İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külahlı, Seka Çocuk Dostları Derneği Başkanı Nuray Saral, Numan Gülşah ve SEKA emeklileri ile aileleri katıldı.



FARKLI ETNİK KÖKENLERİN İZLERİ



Serdar Taştanoğlu tarafından 2016 yılında kurulan ve farklı etnik kökenlerin izlerini taşıyan İstanbul Kültürler Korosu, İzmitlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Memleketim, Yiğidim Aslanım, İzmir Marşı, Eski Dostlar, İçin İçin Yanıyor, Hayat Bayram Olsa ve çok daha fazla kıymetli eseri farklı dillerde seslendiren koro büyük alkış aldı.



HÜRRİYET, “SEKA BİR YAŞAM BİÇİMİ”



Seka’ya vefasını her daim gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit’in kalbi SEKA’nın hafızasını onurlandırmak, geçmişimizi anmak ve geleceğimize ışık tutmak için toplandık. SEKA, sadece bir fabrika değil, aynı zamanda İzmit’in ruhunu yansıtan, bu şehrin dokusuna işlemiş bir yaşam biçimi oldu. İzmit’te yaşayan herkesin hayatına, doğrudan ya da dolaylı olarak dokunmuş bir mirasın temsilcisi.



“ONUR DUYDUM”



Bu akşam, İstanbul Kültürler Korosu’nun sesleriyle, SEKA’nın ve İzmit’in zengin kültürel mirasını bir kez daha yaşayacağız. Davetiniz ve bu akşamın organizasyonu için değerli başkanlarımıza ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan onur duydum. SEKA’nın unutulmaması, hafızalarda hep taze kalması bizim için önemli. Bu akşam seslendirilecek eserler tıpkı SEKA gibi, çeşitliliğin ve birliğin güzelliğini temsil ediyor.



“SEKA’NIN HATIRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



SEKA’nın kapatılması, bizler için sadece bir dönemin sonu değil, aynı zamanda bu şehrin hafızasında silinmez izler bıraktı. Ancak unutmayalım ki, geçmişte yaşananlar, bugünümüzü ve yarınımızı şekillendiriyor. SEKA’nın mirası da, bu şehrin her köşesinde, her birimizin hayatında yaşamaya devam ediyor. Ve bugün, bu mirasa sahip çıkarak, SEKA’nın hatırasını yaşatmaya devam etmeliyiz.



“MİRASI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ”



İzmit Belediyesi olarak, değerli derneklerimizle birlikte SEKA’nın sadece geçmişteki başarılarını değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyelini de göz önünde bulundurarak, SEKA Lokali gibi projelerle bu mirası korumaya ve geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu emek sadece bizim değil tüm derneklerimizin. Büyük çaba sarf eden değerli başkanlarım, yöneticiler ve üyeler bu emeğin bir parçası.



“SEKA VE İZMİT RUHU”



Değerli İzmitliler, SEKA’nın hikâyesi, bizlere birlik, dayanışma ve yenilikçi ruhun önemini hatırlatıyor. Bu akşamki konser, geçmişimizi onurlandırmanın yanı sıra, kültürel zenginliğimizi ve toplumsal birlikteliğimizi de kutluyor. Bu akşam bizlerle birlikte olan İstanbul Kültürler Korosuna çok teşekkür ediyorum. Onların büyüleyici performansının, SEKA’nın ve İzmit’in ruhunu yansıtacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



MEÇKELİ, “BAŞKANIMIZ İÇİN DÜZENLEDİK”



Kocaeli Sekalılar Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Meçkeli, “Bu geceyi bizlere değer veren ve bizim bir araya gelmemize sebep olan Fatma Kaplan Hürriyet adına düzenledik. Bu gece söze gerek yok. Muazzam bir konser dinleyeceğiz” dedi.



OKTAY, “SEKA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ”



Kocaeli Sekalılar Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Suavi Oktay, “Kocaeli Sekalılar Derneği bu sene genel kurulda bir karar aldı. Bundan böyle SEKA kültürünü yaşatmak adına bir kültür komisyonu oluşturduk. Sağ olsunlar bu görevi bize verdiler. Fatma Başkanımız bize çok güzel bir jest yapıp lokalimizi açtı. Biz de başkanımız adına böyle bir gece düzenlemek ve kendisine teşekkür etmek istedik. Bu geceyi başkanımız için tertipledik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten