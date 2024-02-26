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Şeker, Dilovası’nda Ömeroğlu’na destek istedi

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Dilovası'nda seçim çalışmalarına katılan AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Dilovası Erzurum Horasanlılar Derneği'ne giderek hemşerilerinden Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’na ve Cumhur İttifakına destek istedi.

Şeker, Dilovası’nda Ömeroğlu’na destek istedi mask
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Seçim çalışmaları kapsamında Dilovası'na gelen AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, tüm gün Dilovası'nda ziyaretlerde bulundu. Gün boyu ziyaretlerini sürdüren Şeker'in son durağı Dilovası Erzurum Horasanlılar Derneği oldu. Toplantıya AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve ilçe yöneticileri, Dilovası Erzurum Horasanlılar Dernek Başkanı Nesim Duman ve dernek üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dilovası Erzurum Horasanlılar Dernek Başkanı Nesim Duman, her zaman gurur duydukları hemşerileri İlyas Şeker ve misafirlerini ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür ettiler.

YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMİYORUZ

Dernek Başkanı Duman’ın ardından konuşan Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu "AK Parti Genel Merkezimizin takdiri ile yeni dönem için aday gösterildim. Yeni dönemde Hamza Şayir Başkanımızdan alacağımız bayrağı daha yukarılara taşımak için yola çıktık. Sizlerin de desteği ile Dilovası son 15 yılda aldığı hizmetlere yenilerini eklemek için gece gündüz demeden çalışacağız. Hepimiz Dilovası’nda yaşıyoruz. Dilovası'nda daha iyi yaşamak için, daha huzurlu ve sağlıklı yaşamak için, çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapacağız. İnşallah yakında seçim beyannamemizi açıklayacağız ve taahhüt edeceğimiz tüm projelerimizi Dilovası için, sizler için hayata geçireceğiz. Geçmişte olduğu gibi gerçek belediyecilik AK Parti’nin en güzel yaptığı işlerden birisidir bunu herkes bilir. Bizler yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermiyoruz. Ne taahhüt ettiysek 5 yılda yerine getirmek için çalışacağız."dedi.

ŞEKER, DİLOVASI’NDA ÖMEROĞLU’NA DESTEK İSTEDİ

AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker ise yaptığı konuşmasında; "AK Parti'nin bu ülkeye yaklaşık 22 yılda yaptıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Bunları tek tek anlatmamıza imkan yok. Malum önümüzde yaklaşan bir yerel seçim var. Bu seçimde inanıyorum ki Dadaş kardeşlerimiz, abilerimiz ve ablalarımız her seçimde olduğu gibi bu seçimde de ülkesinin ve Dilovası’nın geleceği için Cumhur ittifakına destek verecektir. Ben Dadaş kardeşlerimize güveniyorum. Dilovası'nda da hizmetlerin devamı için sizlerin bir kardeşi olan Ramazan Ömeroğlu kardeşinize destek vereceğinizi inanıyorum. İnşallah sizlerin de desteği ile 1 Nisan sabahı kaldığımız yerden Dilovası'nı inşa etmeye devam edeceğiz."dedi.

Kaynak: Bülten

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26 Şub 2024 - 14:36 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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