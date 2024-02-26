Bu maçta kazanan dostluk oldu

Bu iki takım pazar günü Derbent Stadı’nda karşı karşıya geldi. Çok genç oyuncularla ligde mücadele eden Derbentspor, rakibine 6-1 mağlup oldu. İki takımın yöneticileri, teknik adamları ve futbolcular hem maçtan önce, hem de sonrasında dostluk gösterisinde bulundular.

NUSRETİYE İLE DERBENT’İN DOSTLUĞU

Nusretiyespor ile Derbentspor, bir dönem ilimiz amatör futbolunun en başarılı kulüpleri arasındaydı. Süper Lig şampiyonluğu bulunan iki takım, bu sezon 2.Küme’de yer alıyor. İki takımın önceki gündü maçında ise dostluk hakimdi. Nusretiyespor Yöneticisi Fatih Kıyar, “ Kartepe futbolunda hepimizin arzu ettiği gurur verici tablo. Bugün çekişmeli ve sportmence oynanan Nusretiyespor-Derbentspor maçında kazanan dostluk oldu. İki takımın idarecileri başta olmak üzere, tüm futbolcuları ve teknik heyetini tebrik ederiz”

Kaynak: SPOR SERVİSİ