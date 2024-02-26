Hürriyet, Trabzonlu vatandaşları yalnız bırakmadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kurtuluş günü etkinliklerinde Trabzonlu vatandaşları yalnız bırakmadı. Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıldönümünde düzenlenen etkinliklerde yerini alan Başkan Hürriyet, bu güzel gecede emeği geçen Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu ve yönetimini tebrik etti.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.