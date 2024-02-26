Kocaman, “Kartepe’miz her geçen gün gelişmektedir”

31 Mart seçileri kapsamında SKM çalışmalarına devam eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, SS 87 Nolu Uzunçiftlik Kamyoncular ve Tır Kooparatifi ziyaret etti. Başkan Kocaman’a AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu, meclis üyeleri eşlik etti.

ULAŞIMDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Kartepe’nin 2009 yılında kurulduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kent Meydanı yapılmasıyla ilçemiz hızla gelişmeye başladı. Birçok yatırım ile Kartepemiz hak ettiği hizmeti almaya başladı. Özellikle ulaşım alanında ciddi yatırımlar yapıldı. Kent Meydanı’na bağlantı yolları ile beldeler arasında ulaşım sağlandı” dedi.

KENT MERKEZİ BÜYÜMEKTEDİR

“Kartepemizin merkezi olmaması bizi etkiliyordu” diyen Başkan Kocaman, “Kaymakamlık Binasının yapılması sonrasında belediye hizmet binasını tamamladık. Kocaeli’nin en büyük camisi bitmek üzeredir. Biner metre karelik kütüphane ve Kur’an-ı Kerim kurslarımız var. Sanat Merkezi’ni kurduk. Burada evlatlarımız eserlerini sergilemektedirler. 600 araçlık otopark yapılıyor. Kültür merkezi yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sayede merkez büyümektedir” açıklamasında bulundu. Ziyaret sonunda SS 87 Nolu Uzunçiftlik Kamyoncular ve Tır Kooparatifi Başkanı Aydın Merttürk, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bülten