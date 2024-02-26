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Ataevler Mahallesi’nde Kent Çarşı’sı yapılacak

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Ataevler Mahallemize hapalı pazar yaparak Kent Çarşı’na çevireceğiz, Gençlik Merkezi ve Sağlık Ocağı yapacağız” açıklamasında bulundu.

Ataevler Mahallesi’nde Kent Çarşı’sı yapılacak mask
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BBP tarafından Ataevler Mahallesi’nde düzenlenen programa BBP İlçe Başkanı Ali Oktay’ın ev sahipliğinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Cumhur İttifakı Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları katıldı. 

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Şartlar ne kadar zor olursa olsun her zaman bizim yanımızda oldunuz. Bizlerde her zaman sizin yanınızda olmaya sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar çok iş yaptık. Bu şehre hizmet etmek çok büyük bir onurdur. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde en yüksek oyla belediye başkanı seçildim. Bunu sizler sağladınız” dedi. 

KAPALI ÇARŞI YAPILACAK

“Ataevler Mahallesi en kalabalık ikinci mahalle durumundadır” diyen Başkan Kocaman, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Kant Meydanı ile bağlantısını sağladık. Ataevler Mahallesi’ni sanayi sitesinin yan tarafından kesintisiz olarak İstasyon Mahallesi’ne bağlantısını bu dönem sağlayacağız. Ataevler Mahallesi’nde kapalı Pazar alanı yapacağız. Bu sadece kapalı pazar alanı olmayacak. Kent Çarşı’sı olarak yapılacak. Gençlerimizin her zaman yaşam alanı haline getireceğiz” açıklamasında bulundu.

GENÇLİK MERKEZİ VE SAĞLIK OCAĞI YAPACAĞIZ

Kapalı Çarşı yapımı için gereken alt yapı hazırlıkları yapıldı diyen Başkan Kocaman, “BU hazırlıklar tamamlandı. Yeni dönemde hemen yapıma başlayacağız. Ataevler Mahallesi’nde bulunan mevcut pazar alanı da otopark yapılacaktır. 29 Şubat tarihinde yapılacak olan beyanname toplantısına hepinizi bekliyorum. Ataevler Mahallemize Gençlik Merkezi yapacağız. Ataevler Sağlık Ocağı’nı yapacağız.

KENDİ İÇLERİNDE KAVGA ETSİNLER

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise “31 Mart’a çok az kaldı. Çok iyi düşünüp ona göre karar vermeliyiz. Bizlere verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na Allah’ın izniyle destek vereceksiniz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini korumak için bir aradayız. 6’lı masa olarak yola çıkan sonra 12 olan şimdi ise dağılan bir muhalefet ile karşı karşıya kaldık. Sadece kendi içlerinde kavga ediyorlar” dedi.

SİZLERDEN DESTEK İSTİYORUZ

“Bir ve beraber olacağız” diyen Katırcıoğlu “Son genel seçimlerde destek verdiniz. Şimdi yerel seçimlerde sizlerden destek istiyoruz. 3’lü olsun güçlü olsun anlayışı ile hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı’nın niyeti bellidir. Ülkemizin geleceği için mücadele ediyoruz. Evlatlarımız için geleceğin kentlerini oluşturuyoruz. 31 Mart seçimlerinde sizlerden büyük bir destek istiyoruz. Sizlerin bizlere destek vereceksiniz buna inanıyoruz. Allah hepinizden razı olsun” açıklamasında bulundu.   

Kaynak: BÜLTEN

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26 Şub 2024 - 14:51 - Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Mert - Ataevler ile Fatih Sultan Mehmet mahallesi (kent merkezi) kesiştiği kısma hipodrom doğusuna Kartepe Tren istasyonu yapılmalı. İlerde Körfezray projesi için mutlaka yapılacaktır ama o projeyi beklemeden istasyon yapılmalı az sefer sayılıda olsa mevcut Gebze-Adapazarı ekspres treni burada durmalı. Nüfus bu bölgede sürekli artıyor. Hala kapalı olan Köseköy tren istasyonu çok sapa bir yerde ve fazla nüfusa hitap etmeyen bir yerde. Yeni bir Kartepe tren istasyonu şart

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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