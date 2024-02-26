Dadaşlardan Başkan Özlü’ye Büyük Destek

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve ekibi, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve hemşeri dernekleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Özlü, bu kapsamda Serdar Mahallesi’nde yer alan Erzurumlular Derneği’nde dadaşlarla kucaklaştı. Başkan Özlü’ye ziyaretinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya ve parti yöneticileri eşlik etti.

ÖZLÜ: SİZLERLE BİR ARADA OLMAK ÇOK GÜZEL

Ziyarette bir konuşma gerçekleştiren Başkan Özlü, “Buraya siyaset yapmaya ya da siyasi konuşma yapmaya gelmedik. Zaten biz bu görev süremiz boyunca 5 yıldır hep birlikte iç içe olduk. Dadaşların desteğini hep hissettik ve gördük. Sizlerle bu güzel ortamda olmaktan mutluluk duydum. İlginiz, hoş sohbetiniz ve destekleriniz için tüm Erzurumlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN