Karamürselbey SK son maça taşıdı

Sarı-Lacivertli ekip, pazar günü Ankara’da Çözüm Koleji Safespor ile karşılaştı. Temsilcimiz, Ankara Sinan Şamil Spor Salonu’nda oynanan maçı 72-65 kazandı, ikincilik umutlarını son haftaya bıraktı.

SON MAÇ EVİNDE BERSA İLE OYNAYACAK

İkincilik için Akhisar Belediyespor ile çekişen Karamürselbey SK, geçen hafta deplasmanda Çözüm Ankara Koleji ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk üç periyotunu geriden tamamlayan Sarı-Lacivertli ekip, 11 sayı geriden gelip son periyotta 27-9’lı seri ile maçtan 72-65 galip ayrıldı. Karamürselbey SK’nın bir puan önünde ikinci sıradaki Akhisar Belediyespor ise evinde lider Konya Büyükşehir Bealediyespor’a 72-53 mağlup oldu. Karamürselbey, rakibi ile puanları eşitledi. İkili averajda Akhisar Belediyespor avantajlı olduğu için son hafta Karamürselbey sahasında İstanbul Bersaspor’u yenecek, rakibinin de İstanbul’da Nadir Gold karşısında kaybetmesini bekleyecek.