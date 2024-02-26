İnfüzyon pompa seti alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli Devlet Hastanesi, İnfüzyon pompa seti alacak. İnfüzyon Pompa Seti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 11 Mart Pazartesi saat 11:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi