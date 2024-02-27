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27 Şub 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

ZÜCCACİYE, BEYAZ EŞYA, MOBİLYA, PERDE VE HALI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

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ZÜCCACİYE, BEYAZ EŞYA, MOBİLYA, PERDE VE HALI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ZÜCCACİYE, BEYAZ EŞYA, MOBİLYA, PERDE VE HALI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SPORCU KONAKLAMA TESİSİ İÇİN ZÜCCACİYE, BEYAZ EŞYA, MOBİLYA, PERDE VE HALI MALZEMELERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/232842

 

1-İdarenin

a) Adı

:

GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

CUMHURİYET MAHALLESİ NECİP FAZIL CADDESİ NO:102 41400 GEBZE/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

262 642 0430 - 262 646 3000

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

SPORCU KONAKLAMA TESİSİ İÇİN ZÜCCACİYE, BEYAZ EŞYA, MOBİLYA, PERDE VE HALI MALZEMELERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 ayrı kısımda; züccaciye, beyaz eşya, mobilya, perde ve halı malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Tüm mal/malzemelerin teslimi, sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Sporcu konaklama tesisine tek seferde yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasından sonraki iş günü işin süresi başlar.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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27 Şub 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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