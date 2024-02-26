AK Parti’de ilçe ilçe beyannameler açıklanıyor

1 MART’A BAŞLAYACAK

AK Parti 31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. 18 Şubat’ta AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın önümüzdeki 5 yılda yapacağı çalışmalarla ilgili beyanname açıklamasının ardından ilçe belediye başkanlarının beyannamelerini açıklayacak. 1 Mart itibariyle başlayacak olan beyanname açıklamalarında sadece İzmit ve Derince’nin tarihleri belirlenmedi.

2 VE 3 MART’A 6 BEYANNAME AÇIKLANACAK

Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık 1 Mart’ta saat 16.00’da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde beyannamesini açıklayacak. 2 Mart’ta Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya 14.00’de Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde, Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt saat 17.00’de Tütünçiftlik Kültür Merkezinde, saat 20.00’de ise Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer Şirinköy Spor Salonunda beyannamesini açıklayacak. 3 Mart’ta Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz saat 14.00’te Osman Hamdibey Kültür Merkezi’nde, saat 17.00’de Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde, saat 19.30’da Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Ataevler kültür Merkezi’nde açıklama yapacak.

İZMİT VE DERİNCE BELLİ DEĞİL

4 Mart’ta Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi saat 19.30’da Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde, 5 Mart’ta saat 17.00’de Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, 8 Mart saat 11.00’de Erol Ölmez Turan Güneş Kültür Merkezi’nde beyannamesini açıklayacak. İzmit ve Derince’de ise beyanname açıklaması için henüz yer ve gün için tarih belirlenmedi.