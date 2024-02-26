İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Karamürsel’de 3+1 123 metrekare daire icradan satılık. Muhammen Bedeli 1.018.853,21 TL olan daire için Birinci Satış Günü 18 Mart Pazartesi günü saat 14:14.
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Kaynak: Haber Merkezi
Karamürsel’de 3+1 123 metrekare daire icradan satılık.
İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Karamürsel’de 3+1 123 metrekare daire icradan satılık. Muhammen Bedeli 1.018.853,21 TL olan daire için Birinci Satış Günü 18 Mart Pazartesi günü saat 14:14.
İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi
95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48
Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...
Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...
ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...
NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...
Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44
Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...
Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06
Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.