Yedek parça ve sarf malzemesi satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Başiskele Belediye Başkanlığı Yedek parça ve sarf malzemesi satın alacak. Yedek Parça Ve Sarf Malzeme Alınması İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 20 Mart Çarşamba saat 10:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi