Muharrem Tutuş’tan Yenişehir çıkarması

AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında İzmit’in dört bir yanında aktif çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Yenişehir Mahallesi’nde de ilgiyle karşılandı. Yenişehir Mahallesi Rahmet Cami’nde sabah namazıyla güne başlayan Başkan Adayı Tutuş, burada camii cemaatiyle bir araya geldi.

İLGİYLE KARŞILANDI

Cami cemaatiyle kahvaltı yapıp, sohbet eden Başkan Adayı Muharrem Tutuş, vatandaşların taleplerini dinledi, kendisine yeni dönemde yapacağı projelerle ilgli gelen sorularını yanıtladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma sonrasında Muharrem Tutuş Yenişehir Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti, kolaylıklar diledi.

GÜCÜMÜZÜ BİRLİĞİMİZDEN ALIYORUZ

Bölge esnafı tarafından samimiyetle karşılanan Başkan Tutuş’un esnaflarla girdiği esprili diyaloglar dikkatlerden kaçmadı. Tutuş, “Sizlerin destekleri ve önerileriyle daha güzel, yaşanabilir bir İzmit için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnafımıza gösterdikleri misafirperverlik ve destek için teşekkür ediyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Biz gücümüzü birliğimizden alıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Bülten