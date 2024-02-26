Yakup Törk “çekilecek” iddialarına cevap verdi

CHP, DİLOVASI’NDA DEM’E DESTEK Mİ VERECEK?

CHP ve DEM Parti, 31 Mart yerel seçimleri için Türkiye’nin belirli noktalarında ittifak kararı aldı. Bu işbirliklerinden birinin ise Kocaeli Dilovası ilçesinde olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. CHP Dilovası Belediye Başkan Adayı Yakup Törk’ün adaylıktan çekilerek, DEM Parti Dilovası Belediye Eşbaşkan adayı Mustafa Avcı’ya destek vereceği iddiaları hakkında gazetemize konuştu.

ADAYLIKTAN ÇEKİLMEM SÖZ KONUSU DEĞİL

Yakup Törk seçim kampanyasına odaklandığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Benim adaylıktan çekilmem gibi bir durum söz konusu bile değil. Çok kıymetli arkadaşlarımızın olduğu bir meclis listesi yaptık. Ekip olarak iyi bir çalışma yürütüyoruz. Ben de şahsım olarak seçim kampanyasına odaklandım. Seçimde yarışacak bütün adaylara başarılar diliyorum. Dilovası hizmet alamamış bir kent. Biz bu kenti en iyi şekilde yöneteceğiz. Bunun için de mücadelemiz 31 Mart Pazar akşamına kadar devam edecek. Tüm partilere başarılar diliyorum. Demokratik yarışın sonunda kazanan belli olacak.”