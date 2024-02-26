Yanan evde bulunan oğlu ve torununu kurtardı

Olay öğle saatlerinde, Derince Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’ta meydana geldi. Sebahattin Çakır’a ait evin bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler Sebahattin Çakır’ın evinin yanındaki oğlu Zafer Çakır’a ait eve sıçradı. Sebahattin Çakır panik halinde gece vardiyasından gelen ve uykuda olan oğlu Zafer Çakır’ı ve torununu uyandırarak dışarı çıkardı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi.

UYANDIRMASAYDILAR ÇOCUK İLE BİRLİKTE HAYATIMIZ TEHLİKEYE GİRECEKTİ

Olayla ilgili konuşan Zafer Çakır, “Ben gece vardiyasında çalışıyorum. Yatıyordum, eğer beni uyandırmasaydılar çocuk ile birlikte hayatımız tehlikeye girecekti. Ramazan geliyor dışarda kaldık her şeyimiz yandı.” dedi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.