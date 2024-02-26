Tutuş, “İzmit’i birlikte uyum içerisinde yöneteceğiz”

AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen programlar kapsamında İzmit’lilerle buluşmaya devam eden Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’a gittiği her bölgede yoğun ilgiler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yuvam Akarca Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunan ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Tutuş, bölge sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

“HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ”

Tutuş'a ziyaretleri sırasında parti yöneticileri de eşlik etti. Yuvam Akarca Mahallesi’nde ilgiyle karşılanan Tutuş, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretlerinde açıklamalarda bulunan Başkan Adayı Tutuş, “Elimizi, esnafımızın omzundan asla ve asla çekmeyeceğiz. Yeni dönemde de esnaf ve sanatkârlarla uyum içinde çalışarak İzmit’e değer katmayı sürdüreceğiz. Yeni İzmit’i birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Bülten