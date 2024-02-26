Acurman’ın adaylığı hakkında yarın karar verilecek

ACURMAN İL SEÇİM KURULUNA İTİRAZ ETTİ

CHP Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Avukat Anıl Acurman’ın, adaylığı hakkında bir şahsın ‘ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmedi’ itirazı üzerine adaylığını düşürdü. Acurman bu kararın ardından bugün Kocaeli İl Seçim Kurulu’na gerekli belgeleri ibraz ederek, zamanında istifa ederek başvuru yaptığına dair itiraz dilekçesini sundu. İl Seçim Kurulu’nun yarın gün içinde toplanarak Acurman’ın adaylığı hakkında son kararı vereceği bilgisine ulaşıldı.

SON KARAR 27 ARALIK SALI GÜNÜ ÇIKACAK

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Usulsüz itirazlarla adaylığımızın önünü kesmeye çalışılıyor. Yapılan itirazın karar bağlama sürecinde bize haber verilmemiş olması ve karar da hukuksuzlar olduğunu gözlemledik. İl seçim kuruluna itirazlarımızı yaptık. İl Seçim Kurulu itirazımı inceleyerek 27 Şubat Salı günü gün içinde karar verecek. İtirazı yapan kişinin kimliği ve ilgili süreç garipsenecek bir süreç. Bunu yapanlar yolumuzu kesmek istiyor. CHP olarak bu yoldan dönmeyeceğiz. Ben Anıl Acurman olarak mücadelemi sürdüreceğim. Yolum kesilirse yeni adayımıza destek vereceğim.”