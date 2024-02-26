Taraftar takımı tribüne çağırdı

MAÇ SONUNDA ÇAĞIRDILAR
Kocaelispor taraftarı bitiş düdüğünün ardından takımı tribüne çağırdı. Kötü oyundan dolayı sitemlerini dile getiren taraftarlar son düdüğe kadar takımlarına olan desteklerinin de devam edeceğini söylediler. Kaptan Gökhan taraftara desteklerinden dolayı teşekkür ederken Kocaelispor taraftarı soyunma odasına alkışlarla gönderdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.